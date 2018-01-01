Wink
Фильмы
Охотник на убийц
Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на убийц»

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на убийц»

Режиссёры

Э. Элиас Мэридж

Э. Элиас Мэридж

E. Elias Merhige
Режиссёр

Актёры

Аарон Экхарт

Аарон Экхарт

Aaron Eckhart
АктёрThomas Mackelway
Бен Кингсли

Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрBenjamin O'Ryan
Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss
АктёрFran Kulok
Гарри Дж. Ленникс

Гарри Дж. Ленникс

Harry J. Lennix
АктёрRich Charleton
Кевин Чэмберлин

Кевин Чэмберлин

Kevin Chamberlin
АктёрHarold Speck
Джулиан Рейес

Джулиан Рейес

Julian Reyes
АктёрHighway Patrolman
Кит Кэмпбелл

Кит Кэмпбелл

Keith Campbell
АктёрRaymond Starkey
Хлоя Расселл

Хлоя Расселл

Chloe Russell
АктрисаLoretta
Эллен Блейк

Эллен Блейк

Ellen Blake
АктрисаDolly
Уильям Б. Джонсон

Уильям Б. Джонсон

William B. Johnson
АктёрMel
Джерри Гарднер

Джерри Гарднер

Jerry Gardner
АктёрSheriff Harry Dylan
Дэниэл Патрик Мориарти

Дэниэл Патрик Мориарти

Daniel Patrick Moriarty
АктёрBud Granger
Кертис Плагге

Кертис Плагге

Curtis Plagge
АктёрJumbo
Николь ДеХафф

Николь ДеХафф

Nicole DeHuff
АктрисаKatie Potter
Уильям Мапотер

Уильям Мапотер

William Mapother
АктёрBill Grieves

Сценаристы

Зак Пенн

Зак Пенн

Zak Penn
Сценарист
Билли Рэй

Билли Рэй

Billy Ray
Сценарист

Продюсеры

Э. Элиас Мэридж

Э. Элиас Мэридж

E. Elias Merhige
Продюсер
Пола Вагнер

Пола Вагнер

Paula Wagner
Продюсер
Лестер Берман

Лестер Берман

Lester Berman
Продюсер
Мориц Борман

Мориц Борман

Moritz Borman
Продюсер
Том Круз

Том Круз

Tom Cruise
Продюсер
Гай Ист

Гай Ист

Guy East
Продюсер
Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Художники

Ида Рэндом

Ида Рэндом

Ida Random
Художница
Мэри Клер Хэннан

Мэри Клер Хэннан

Mary Claire Hannan
Художница
Венди Озолс-Барнс

Венди Озолс-Барнс

Wendy Ozols-Barnes
Художница

Монтажёры

Джон Гилрой

Джон Гилрой

John Gilroy
Монтажёр
Роберт К. Ламберт

Роберт К. Ламберт

Robert K. Lambert
Монтажёр

Операторы

Майкл Чэпмен

Майкл Чэпмен

Michael Chapman
Оператор

Композиторы

Клинт Мэнселл

Клинт Мэнселл

Clint Mansell
Композитор