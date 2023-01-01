Wink
Фильмы
Древо жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Древо жизни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Древо жизни»

Режиссёры

Терренс Малик

Терренс Малик

Terrence Malick
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрMr. O'Brien
Шон Пенн

Шон Пенн

Sean Penn
АктёрJack
Джессика Честейн

Джессика Честейн

Jessica Chastain
АктрисаMrs. O'Brien
Хантер МакКракен

Хантер МакКракен

Hunter McCracken
АктёрYoung Jack
Ларами Эпплер

Ларами Эпплер

Laramie Eppler
АктёрR.L.
Тай Шеридан

Тай Шеридан

Tye Sheridan
АктёрSteve
Фиона Шоу

Фиона Шоу

Fiona Shaw
АктрисаGrandmother
Джессика Фусельер

Джессика Фусельер

Jessica Fuselier
АктрисаGuide
Николас Гонда

Николас Гонда

Nicolas Gonda
АктёрMr. Reynolds
Уилл Уоллес

Уилл Уоллес

Will Wallace
АктёрArchitect

Сценаристы

Терренс Малик

Терренс Малик

Terrence Malick
Сценарист

Продюсеры

Деде Гарднер

Деде Гарднер

Dede Gardner
Продюсер
Сара Грин

Сара Грин

Sarah Green
Продюсер
Грант Хилл

Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер
Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Иван Дахненко

Иван Дахненко

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид Крэнк

Дэвид Крэнк

David Crank
Художник
Жаклин Уэст

Жаклин Уэст

Jacqueline West
Художница

Монтажёры

Хэнк Коруин

Хэнк Коруин

Hank Corwin
Монтажёр
Джей Рабиновиц

Джей Рабиновиц

Jay Rabinowitz
Монтажёр
Даниэл Резенде

Даниэл Резенде

Daniel Rezende
Монтажёр
Билли Вебер

Билли Вебер

Billy Weber
Монтажёр

Операторы

Эммануэль Любецки

Эммануэль Любецки

Emmanuel Lubezki
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор