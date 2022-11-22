Она (фильм, 2013) смотреть онлайн

Современная драма об одиночестве, толкающем человека на необычные отношения. Хоакин Феникс, Руни Мара, Скарлетт Йохансон и сценарий, получивший «Оскар».



Теодор, одинокий писатель, никак не может разобраться в своей личной жизни. Расставшись с возлюбленной, он решает заполнить будни общением с голосовой помощницей. Создатели обещают, что система способна исполнять любые желания пользователя. Так в жизни Теодора появляется Саманта. С ней приятно и интересно общаться, кроме того, она действительно выполняет все его просьбы. Постепенно связь писателя с программой становится все более крепкой и перерастает в настоящее чувство...



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