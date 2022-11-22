Она
Wink
Фильмы
Она
7.92013, Her
Мелодрама, Фантастика120 мин18+

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Она (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Современная драма об одиночестве, толкающем человека на необычные отношения. Хоакин Феникс, Руни Мара, Скарлетт Йохансон и сценарий, получивший «Оскар».

Теодор, одинокий писатель, никак не может разобраться в своей личной жизни. Расставшись с возлюбленной, он решает заполнить будни общением с голосовой помощницей. Создатели обещают, что система способна исполнять любые желания пользователя. Так в жизни Теодора появляется Саманта. С ней приятно и интересно общаться, кроме того, она действительно выполняет все его просьбы. Постепенно связь писателя с программой становится все более крепкой и перерастает в настоящее чувство...

Может ли человек испытывать чувства к виртуальному помощнику? Технологическая мелодрама о сложной любви «Она» — фильм 2013 года смотрите онлайн на платформе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Она»