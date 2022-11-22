Она (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Современная драма об одиночестве, толкающем человека на необычные отношения. Хоакин Феникс, Руни Мара, Скарлетт Йохансон и сценарий, получивший «Оскар».
Теодор, одинокий писатель, никак не может разобраться в своей личной жизни. Расставшись с возлюбленной, он решает заполнить будни общением с голосовой помощницей. Создатели обещают, что система способна исполнять любые желания пользователя. Так в жизни Теодора появляется Саманта. С ней приятно и интересно общаться, кроме того, она действительно выполняет все его просьбы. Постепенно связь писателя с программой становится все более крепкой и перерастает в настоящее чувство...
Может ли человек испытывать чувства к виртуальному помощнику? Технологическая мелодрама о сложной любви «Она» — фильм 2013 года смотрите онлайн на платформе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- Режиссёр
Спайк
Джонс
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Оливия
Уайлд
- МЛАктёр
Мэтт
Летчер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актриса
Портия
Даблдэй
- Актриса
Лаура
Кай Чен
- Сценарист
Спайк
Джонс
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Винсент
Ландэй
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема