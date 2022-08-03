Опасное расследование (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.22017, Shock and Awe
Триллер, Военный87 мин18+
О фильме
Драматический триллер Роба Райнера, основанный на реальных событиях. Группа американских журналистов собирает факты, доказывающие, что теракт 11 сентября был спланирован властями как повод для ввода войск в Ирак. Отчаянные репортеры пытаются предотвратить войну, рискуя собственной жизнью.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Роб
Райнер
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актриса
Джессика
Бил
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Ричард
Шифф
- ЛТАктёр
Люк
Тенни
- ТРАктёр
Терренс
Розмор
- ММАктриса
Марго
Мурер
- ДХСценарист
Джоуи
Хартстоун
- Продюсер
Николя
Картье
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДХХудожник
Джеймс
Хинкль
- БМОператор
Бэрри
Марковиц
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил