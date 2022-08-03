Опасное расследование (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Драматический триллер Роба Райнера, основанный на реальных событиях. Группа американских журналистов собирает факты, доказывающие, что теракт 11 сентября был спланирован властями как повод для ввода войск в Ирак. Отчаянные репортеры пытаются предотвратить войну, рискуя собственной жизнью.

