Опасное расследование
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Опасное расследование

Опасное расследование (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.22017, Shock and Awe
Триллер, Военный87 мин18+

О фильме

Драматический триллер Роба Райнера, основанный на реальных событиях. Группа американских журналистов собирает факты, доказывающие, что теракт 11 сентября был спланирован властями как повод для ввода войск в Ирак. Отчаянные репортеры пытаются предотвратить войну, рискуя собственной жизнью.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасное расследование»