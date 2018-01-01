Wink
Фильмы
Пятый элемент (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Пятый элемент (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятый элемент (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Люк Бессон

Люк Бессон

Luc Besson
Режиссёр

Актёры

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрKorben Dallas
Милла Йовович

Милла Йовович

Milla Jovovich
АктрисаLeeloo
Гари Олдман

Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрZorg
Иэн Холм

Иэн Холм

Ian Holm
АктёрCornelius
Крис Такер

Крис Такер

Chris Tucker
АктёрRuby Rhod
Люк Перри

Люк Перри

Luke Perry
АктёрBilly
Брайон Джеймс

Брайон Джеймс

Brion James
АктёрGeneral Munro
Том Листер мл.

Том Листер мл.

Tom Lister Jr.
АктёрPresident Lindberg (в титрах: Tommy 'Tiny' Lister Jr.)
Ли Эванс

Ли Эванс

Lee Evans
АктёрFog
Чарли Крид-Майлз

Чарли Крид-Майлз

Charlie Creed-Miles
АктёрDavid (в титрах: Charlie Creed Miles)

Сценаристы

Роберт Марк Кэмен

Роберт Марк Кэмен

Robert Mark Kamen
Сценарист
Люк Бессон

Люк Бессон

Luc Besson
Сценарист

Продюсеры

Патрис Леду

Патрис Леду

Patrice Ledoux
Продюсер
Джон А. Амикарелла

Джон А. Амикарелла

John A. Amicarella
Продюсер
Иэн Смит

Иэн Смит

Iain Smith
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёр дубляжа
Алексей Иващенко

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Татьяна Весёлкина

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа

Художники

Ира Гилфорд

Ира Гилфорд

Ira Gilford
Художник
Рон Гресс

Рон Гресс

Ron Gress
Художник
Майкл Ламонт

Майкл Ламонт

Michael Lamont
Художник
Кевин Фиппс

Кевин Фиппс

Kevin Phipps
Художник
Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье

Jean-Paul Gaultier
Художник
Мэгги Грэй

Мэгги Грэй

Maggie Gray
Художница
Анна Пиннок

Анна Пиннок

Anna Pinnock
Художница

Монтажёры

Сильви Ландра

Сильви Ландра

Sylvie Landra
Монтажёр

Операторы

Тьерри Арбогаст

Тьерри Арбогаст

Thierry Arbogast
Оператор

Композиторы

Эрик Серра

Эрик Серра

Éric Serra
Композитор