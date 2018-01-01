Wink
Фильмы
А вот и она
Актёры и съёмочная группа фильма «А вот и она»

Актёры и съёмочная группа фильма «А вот и она»

Режиссёры

Роб Райнер

Роб Райнер

Rob Reiner
Режиссёр

Актёры

Майкл Дуглас

Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрOren Little
Дайан Китон

Дайан Китон

Diane Keaton
АктрисаLeah
Стерлинг Джеринс

Стерлинг Джеринс

Sterling Jerins
АктрисаSarah
Энни Пэррис

Энни Пэррис

Annie Parisse
АктрисаKate
Остин Лайзи

Остин Лайзи

Austin Lysy
АктёрKyle
Майкл Терра

Майкл Терра

Michael Terra
АктёрPeter
Симпкинс Сойер

Симпкинс Сойер

Sawyer Simpkins
АктёрDylan
Максвелл Симкинс

Максвелл Симкинс

Maxwell Simkins
АктёрCaleb
Морис Джонс

Морис Джонс

Maurice Jones
АктёрRay
Йайа ДаКоста

Йайа ДаКоста

Yaya DaCosta
АктрисаKennedy (в титрах: Yaya Alafia)

Продюсеры

Марк Дэймон

Марк Дэймон

Mark Damon
Продюсер
Алан Грейсман

Алан Грейсман

Alan Greisman
Продюсер
Роб Райнер

Роб Райнер

Rob Reiner
Продюсер
Тамара Ступарич Де Ла Барра

Тамара Ступарич Де Ла Барра

Tamara Birkemoe
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Медведев

Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Ян Йерихо

Ян Йерихо

Jan Jericho
Художник
Эллен Мирожник

Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница
Кэрри Стюарт

Кэрри Стюарт

Carrie Stewart
Художница

Операторы

Рид Морано

Рид Морано

Reed Morano
Оператор

Композиторы

Марк Шейман

Марк Шейман

Marc Shaiman
Композитор