Не говори ни слова
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Не говори ни слова

Не говори ни слова (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.92001, Don't Say a Word
Триллер, Драма108 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

«Вы хотите того же, что они?… Я никогда не скажу… никому из вас» — вот первые слова Элизабет, обращенные к знаменитому психиатру Натану Конраду. Он принимается за лечение и узнает, что Элизабет и ее болезнь каким-то таинственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье.

Страна
США, Канада, Австралия, Швейцария
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не говори ни слова»