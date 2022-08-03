Не говори ни слова (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.92001, Don't Say a Word
Триллер, Драма108 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
«Вы хотите того же, что они?… Я никогда не скажу… никому из вас» — вот первые слова Элизабет, обращенные к знаменитому психиатру Натану Конраду. Он принимается за лечение и узнает, что Элизабет и ее болезнь каким-то таинственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- Актёр
Шон
Бин
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- Актриса
Фамке
Янссен
- СМАктриса
Скай
МакКоул Бартусяк
- Актёр
Шон
Дойл
- ВААктёр
Виктор
Арго
- КГАктёр
Конрад
Гуд
- Актёр
Пол
Шульц
- ЭПСценарист
Энтони
Пекэм
- ЭКСценарист
Эндрю
Клэван
- ЭКПродюсер
Энн
Копельсон
- АКПродюсер
Арнольд
Копельсон
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Брюс
Берман
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ЛЛАктриса дубляжа
Лариса
Луппиан
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- МАКомпозитор
Марк
Айшем