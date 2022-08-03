Не говори ни слова (фильм, 2001) смотреть онлайн

«Вы хотите того же, что они?… Я никогда не скажу… никому из вас» — вот первые слова Элизабет, обращенные к знаменитому психиатру Натану Конраду. Он принимается за лечение и узнает, что Элизабет и ее болезнь каким-то таинственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье.

