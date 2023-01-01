Биография

Драматический американский актер Пол Шульц родился 12 июня 1962 года в США. Настоящая голливудская звезда, снялся в более чем в 80 проектах в амплуа актера драмы и психологического триллера. Самым известным фильмом для российских зрителей, конечно, является «Комната страха» 2002 года. Фильмы Пола Шульца – криминальные драмы и полуфантастические триллеры – сделали его известным по всему миру. Дебютировал актер в 1989 году с фильмом «Невероятная правда». Сериалы 90-х годов на телевидении Америки стали для него хорошей школой в выбранном направлении – «Флирт», «Дела в Нью-Джерси», «Полиция Нью-Йорка» – и даже принесли ему некоторую известность. В 2000-е годы он успешно участвовал в съемках «Терминатора», «Рэмбо-4», «Зодиак», «Акула». Роли Пола Шульца в таких известных фильмах приносили несомненную популярность у определенных категорий зрителей. Брутальная внешность и актерский талант соединились, чтобы стать визитной карточкой актера в кино. Самый расцвет творчества пришелся на последующие десятилетия, вплоть до сегодняшнего дня. Криминальные драмы и боевики у самых известных режиссеров и в содружестве с самыми известными актерами. «Мыслить, как преступник», «Полиция Чикаго», «Менталист», «Сестра Джекки» – только некоторые из них. Особенный интерес вызвал психологический триллер-боевик «Каратель» о поствоенном синдроме, что в те годы очень беспокоило американскую общественность. Роль удалась блестяще, а сам фильм стал одной из лучших работ актера. Работа актера в кино продолжается и находится на своем пике.