Биография

Артем Цыпин – режиссер и актер театра и кино. Заслуженный артист РФ и лауреат премии правительства России. Зрителям он знаком по работам в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Будущий актер родился в 1969 году в городе Усть-Каменогорск (Казахстан). Цыпин сначала учился в РГПУ имени Герцена, затем прошел срочную службу в армии. В 1990 году он удачно прошел вступительные испытания на актерско-режиссерский факультет ЛГИТМиКа, где учился под руководством Л. Додина. Еще, будучи студентом, он играл в нашумевших спектаклях «Gaudeamus» и «Клаустрофобия». Артист в 1993 году стал актером Театра Европы, а в 1998 году перешел на службу в Театр на Васильевском, где и работает до сих пор. Театральные работы Артема Цыпина: «Охота жить», «Одинокие», «Водевили», «Русское варенье» и другие. Причем актер является автором текстов песен к некоторым спектаклям и два из них поставил в качестве режиссера. Дебютом в кино у Цыпина стала небольшая роль в сериале «Улицы разбитых фонарей». Всего у артиста более тридцати ролей в разных фильмах и сериалах. Фильмы Артема Цыпина: «Адмиралъ», «Белая белая ночь», «Теснота», «Реализация» и другие. Сейчас актер продолжает играть в родном театре и сниматься в кино.