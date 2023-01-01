Твин Пикс (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+58 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 1
- 18+53 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 2
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 3
- 18+51 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 4
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 5
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 6
- 18+55 мин
Твин Пикс
Се�зон 3 Серия 7
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 8
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 9
- 18+52 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 10
- 18+55 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 11
- 18+53 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 12
- 18+57 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 13
- 18+54 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 14
- 18+53 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 15
- 18+56 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 16
- 18+57 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 17
- 18+55 мин
Твин Пикс
Сезон 3 Серия 18
О сериале
Возвращение спустя годы: третий сезон-ретроспектива культового проекта Линча «Твин Пикс». Сериал смотрите онлайн с подпиской Amediateka на Wink.
Прошло двадцать пять лет с того момента, как Дейл Купер угодил в расставленную ловушку. Тем временем в городе вдруг снова начинают происходить жуткие преступление: кто-то обезглавливает библиотекаршу Рут Дэвенпорт. Агент ФБР ведет дело и внезапно находит межпространственный портал. Так Купер оказывается в шикарном казино, где благодаря какой-то баснословной удаче выигрывает состояние. Все в восторге от него, но наступает новый день, и агент начинает понимать, что происходящее не совсем реально...
Что случилось с настоящим Дейлом Купером и выберется ли он из западни? Смотрите в спин-оффе «Твин Пикс. Возвращение» — 3 сезон культового сериала ждет вас на видеосервисе Wink.
Сериал Твин Пикс 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрМистические, Криминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Линч
- ЛЛРежиссёр
Лесли
Линка Глаттер
- КДРежиссёр
Калеб
Дешанель
- ДДРежиссёр
Дуэйн
Данэм
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- МОАктёр
Майкл
Онткин
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- ШФАктриса
Шерилин
Фенн
- Актёр
Рэй
Уайз
- Актёр
Мигель
Феррер
- Актёр
Дэвид
Линч
- Актёр
Билли
Зейн
- Актриса
Хизер
Грэм
- ХПСценарист
Харли
Пейтон
- РЭСценарист
Роберт
Энджелс
- ТБСценарист
Триша
Брок
- МФПродюсер
Марк
Фрост
- Продюсер
Дэвид
Линч
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ФНПродюсер
Фил
Нил
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДДМонтажёр
Дуэйн
Данэм
- РВОператор
Рональд
Виктор Гарсия
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти