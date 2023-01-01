Твин Пикс (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

Возвращение спустя годы: третий сезон-ретроспектива культового проекта Линча «Твин Пикс». Сериал смотрите онлайн с подпиской Amediateka на Wink.



Прошло двадцать пять лет с того момента, как Дейл Купер угодил в расставленную ловушку. Тем временем в городе вдруг снова начинают происходить жуткие преступление: кто-то обезглавливает библиотекаршу Рут Дэвенпорт. Агент ФБР ведет дело и внезапно находит межпространственный портал. Так Купер оказывается в шикарном казино, где благодаря какой-то баснословной удаче выигрывает состояние. Все в восторге от него, но наступает новый день, и агент начинает понимать, что происходящее не совсем реально...



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