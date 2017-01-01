Твин Пикс. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Твин Пикс
3-й сезон
9-я серия
8.92017, Twin Peaks
Триллер, Криминал18+
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Твин Пикс (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Культовый сериал Дэвида Линча. В тихом американском городке на берег реки выносит труп местной звезды Лоры Палмер — главной умницы и красавицы школы, помогавшей всей округе. Расследовать дело приезжает агент ФБР Дэйл Купер, которому предстоит раскрыть мрачные тайны Твин Пикса и убитой.

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Страна
США
Жанр
Мистика, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Твин Пикс»