Биография

Мигель Феррер — американский актер кино и телевидения. Родился в Санта-Монике 7 февраля 1955 года. Вырос в семье актера Хосе Феррера и певицы Розмари Клуни. Двоюродный брат тоже связал свою жизнь с творчеством и ныне известен всему миру как Джордж Клуни. Учился будущий артист в школе Беверли-Хиллз, а позже стажировался в местном театре. Карьеру на экране начал в начале 1980-х, появляясь в различных телевизионных проектах. Фильмография Мигеля Феррера насчитывает 150 работ. Его можно встретить в картинах «Робокоп», «Месть», «Железный человек 3», «Траффик», а также в сериалах «Твин Пикс», «Расследование Джордан», «Супермен», «Уилл и Грейс».