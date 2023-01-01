Центурион: Танцующий жеребец (фильм, 2023) смотреть онлайн

Девушка приручает своенравного коня, но тяжелая болезнь не дает ей погрузиться в любимое дело дрессировки. Фильм «Центурион: Танцующий жеребец» — вдохновленное реальными событиями семейное кино с участием Билли Зейна о проблемах, которые можно преодолеть только вместе.



Элисса Холл буквально помешана на верховой езде и берет под свою опеку белого жеребца Центуриона. Она учит его мексиканской езде, больше похожей на красивый танец. Элисса проходит на большое конное соревнование, и хочет, чтобы именно Центурион был ее партнером на арене. Однако в процессе тренировок Элисса тяжело заболевает, и ей приходится признать, что участвовать в конкурсе она не сможет. Тогда с Центурионом начинает заниматься новый помощник по ранчо Дэнни, который недавно потерял семью.



Сможет ли Дэнни найти в себе силы довести работу Элиссы до конца, расскажет «Центурион: Танцующий жеребец» (2023), смотреть онлайн который можно на Wink.



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