Центурион: Танцующий жеребец (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Девушка приручает своенравного коня, но тяжелая болезнь не дает ей погрузиться в любимое дело дрессировки. Фильм «Центурион: Танцующий жеребец» — вдохновленное реальными событиями семейное кино с участием Билли Зейна о проблемах, которые можно преодолеть только вместе.
Элисса Холл буквально помешана на верховой езде и берет под свою опеку белого жеребца Центуриона. Она учит его мексиканской езде, больше похожей на красивый танец. Элисса проходит на большое конное соревнование, и хочет, чтобы именно Центурион был ее партнером на арене. Однако в процессе тренировок Элисса тяжело заболевает, и ей приходится признать, что участвовать в конкурсе она не сможет. Тогда с Центурионом начинает заниматься новый помощник по ранчо Дэнни, который недавно потерял семью.
Сможет ли Дэнни найти в себе силы довести работу Элиссы до конца, расскажет «Центурион: Танцующий жеребец» (2023), смотреть онлайн который можно на Wink.
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Рейтинг
- ДГРежиссёр
Дана
Гонсалес
- Актёр
Арамис
Найт
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- ПдАктриса
Патрисия
де Леон
- АИАктёр
Адам
Иригойен
- Актёр
Билли
Зейн
- СЛАктёр
Сэл
Лопес
- МЧАктёр
Майкл
Чимино
- �КМАктриса
Карлин
Мур
- ЭТАктёр
Энтони
Трэйна
- СКАктёр
Стив
Култер
- КРАктёр
Крис
Рубио
- ДСАктриса
Джоэнна
Санчез
- АБАктриса
Аннабел
Баррет
- ДГПродюсер
Дана
Гонсалес
- ЖРПродюсер
Жижо
Рид
- РТПродюсер
Рэндолф
Тарроу
- ЛДХудожник
Луис
Дж. Диаз
- ДФХудожница
Дэни
Фелпс
- ХБХудожница
Хилари
Бауман
- НГМонтажёр
Найджел
Галт
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- АККомпозитор
Артуро
Карделус