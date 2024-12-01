Призраки войны (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Французская провинция, 1944 год. Отряд из пяти американских солдат получает приказ охранять особняк, в котором ещё недавно располагалось нацистское верховное командование. Передав дежурство прибывшим, предыдущий отряд, несколько дней проживший в этом доме, подозрительно быстро ретируется, а новенькие надеются на долгожданную передышку и относительный комфорт. Но почти сразу они начинают слышать и видеть нечто, что заставляет содрогаться даже видавших ужасы войны.

