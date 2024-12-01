Призраки войны (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Французская провинция, 1944 год. Отряд из пяти американских солдат получает приказ охранять особняк, в котором ещё недавно располагалось нацистское верховное командование. Передав дежурство прибывшим, предыдущий отряд, несколько дней проживший в этом доме, подозрительно быстро ретируется, а новенькие надеются на долгожданную передышку и относительный комфорт. Но почти сразу они начинают слышать и видеть нечто, что заставляет содрогаться даже видавших ужасы войны.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Ужасы
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Бресс
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- КГАктёр
Кайл
Галлнер
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- Актёр
Тео
Росси
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- Актёр
Билли
Зейн
- ВГАктриса
Вивиан
Грэй
- Актёр
Шон
Тоуб
- ЛБАктриса
Лайла
Банки
- ЯМАктриса
Яница
Михайлова
- ШМАктёр
Шеннон
МакКэйн
- КХАктёр
Калоян
Христов
- НКАктёр
Нэйтан
Купер
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- АБАктёр
Александр
Беранг Кешткар
- ЭБСценарист
Эрик
Бресс
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ДДПродюсер
Джош
Джеймс
- МСКомпозитор
Майк
Саби