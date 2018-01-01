Wink
Фильмы
Призраки войны
Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки войны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призраки войны»

Режиссёры

Эрик Бресс

Эрик Бресс

Eric Bress
Режиссёр

Актёры

Брентон Туэйтс

Брентон Туэйтс

Brenton Thwaites
АктёрChris
Кайл Галлнер

Кайл Галлнер

Kyle Gallner
АктёрTappert
Алан Ричсон

Алан Ричсон

Alan Ritchson
АктёрButchie
Тео Росси

Тео Росси

Theo Rossi
АктёрKirk
Скайлар Эстин

Скайлар Эстин

Skylar Astin
АктёрEugene
Билли Зейн

Билли Зейн

Billy Zane
АктёрDr. Engel
Вивиан Грэй

Вивиан Грэй

Vivian Gray
АктрисаAnn
Шон Тоуб

Шон Тоуб

Shaun Toub
АктёрMr. Helwig
Лайла Банки

Лайла Банки

Laila Banki
АктрисаMrs. Helwig
Яница Михайлова

Яница Михайлова

Yanitsa Mihailova
АктрисаChristina
Шеннон МакКэйн

Шеннон МакКэйн

Shannon McKain
АктёрLieutenant Morgan
Калоян Христов

Калоян Христов

Kaloyan Hristov
АктёрHelwig Boy
Нэйтан Купер

Нэйтан Купер

Nathan Cooper
АктёрPrivate #1
Мэттью Риз

Мэттью Риз

Matthew Reese
АктёрSergeant Elks / Echo 11
Александр Беранг Кешткар

Александр Беранг Кешткар

Alexander Behrang Keshtkar
АктёрIsis Leader

Сценаристы

Эрик Бресс

Эрик Бресс

Eric Bress
Сценарист

Продюсеры

Эрианн Фрайзер

Эрианн Фрайзер

Arianne Fraser
Продюсер
Джош Джеймс

Джош Джеймс

Josh James
Продюсер

Композиторы

Майк Саби

Майк Саби

Michael Suby
Композитор