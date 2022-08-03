Остров на троих (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.22005, Three
Триллер, Драма91 мин18+
О фильме
Фильм «Остров на троих» (2005) — эротический триллер с любовным треугольником. В главной роли — звезда «Твин Пикса» Билли Зейн.
Богатая пара Джек и Дженнифер терпят крушение на роскошной яхте и оказываются на необитаемом острове. Спастись удается и помощнику капитана Мануэлю, к которому Джек вскоре начинает ревновать свою супругу. Когда красавица поддается чарам Мануэля, Джек приходит в ярость, но если на острове останутся лишь двое, жизнь станет гораздо сложнее… Напряжение нарастает, мужчины готовы разорвать друг друга на части, а между тем всем троим нужно как-то выбираться со злосчастного острова.
Очевидно, что троице тесно на одном острове. Кто же останется в живых? Смотреть «Остров на троих» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаВеликобритания, США, Люксембург
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СРРежиссёр
Стюарт
Рэффил
- Актёр
Билли
Зейн
- КБАктриса
Келли
Брук
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Ди Паке
- ТКАктёр
Тодд
Коллинз
- ГДАктриса
Гэбриэлль
Джордан
- ГБАктёр
Гэри
Брокетт
- ИКАктриса
Изабель
Константини
- РРАктёр
Рой
Ривера
- МВАктриса
Мария
Виктория Ди Паке
- СДАктриса
Саммер
Дэвис
- СРСценарист
Стюарт
Рэффил
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- РВПродюсер
Роберт
Вело
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МДХудожник
Мануэль
Демуллинг
- ТАОператор
Тони
Айми
- РХКомпозитор
Ричард
Харви