Фильм «Остров на троих» (2005) — эротический триллер с любовным треугольником. В главной роли — звезда «Твин Пикса» Билли Зейн.



Богатая пара Джек и Дженнифер терпят крушение на роскошной яхте и оказываются на необитаемом острове. Спастись удается и помощнику капитана Мануэлю, к которому Джек вскоре начинает ревновать свою супругу. Когда красавица поддается чарам Мануэля, Джек приходит в ярость, но если на острове останутся лишь двое, жизнь станет гораздо сложнее… Напряжение нарастает, мужчины готовы разорвать друг друга на части, а между тем всем троим нужно как-то выбираться со злосчастного острова.



Очевидно, что троице тесно на одном острове. Кто же останется в живых? Смотреть «Остров на троих» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink!

