Агент Ева
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Агент Ева

Агент Ева (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.32020, Ava
Боевики, Криминал93 мин18+

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Сюжет

Ева – одна из лучших наeмных убийц в мире. Она путешествует по свету и убирает цели в разных странах на разных континентах. Чтобы поближе подобраться к объекту, она меняет личности. Но есть у Евы дурная привычка. Перед тем, как убрать очередную цель, она общается с ней, пытаясь выяснить, за какие грехи человека заказали именно ей. В излишнем любопытстве Евы еe руководство начинает видеть опасность. Так элитная наeмница сама становится мишенью.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Ева»

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