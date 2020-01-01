Агент Ева (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.32020, Ava
Боевики, Криминал93 мин18+
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Сюжет
Ева – одна из лучших наeмных убийц в мире. Она путешествует по свету и убирает цели в разных странах на разных континентах. Чтобы поближе подобраться к объекту, она меняет личности. Но есть у Евы дурная привычка. Перед тем, как убрать очередную цель, она общается с ней, пытаясь выяснить, за какие грехи человека заказали именно ей. В излишнем любопытстве Евы еe руководство начинает видеть опасность. Так элитная наeмница сама становится мишенью.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ТТРежиссёр
Тейт
Тейлор
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Коммон
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актёр
Колин
Фаррелл
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ДСАктриса
Диана
Сильверс
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- ЭКАктёр
Эфка
Кваракиюс
- МНСценарист
Мэттью
Ньютон
- ККПродюсер
Келли
Кармайкл
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Джессика
Честейн
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири