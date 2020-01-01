Агент Ева (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Ева – одна из лучших наeмных убийц в мире. Она путешествует по свету и убирает цели в разных странах на разных континентах. Чтобы поближе подобраться к объекту, она меняет личности. Но есть у Евы дурная привычка. Перед тем, как убрать очередную цель, она общается с ней, пытаясь выяснить, за какие грехи человека заказали именно ей. В излишнем любопытстве Евы еe руководство начинает видеть опасность. Так элитная наeмница сама становится мишенью.



Агент Ева смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.