Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Глава охотников за сокровищами собирается на пенсию, но его соратники против: аниме «Плачущий призрак на пенсии» уже на Wink! Драйвовый мультсериал, который перенесет вас в мир, где приключения и юмор идут рука об руку.



Край Андрих, мастер знаменитого клана «Первый шаг», всегда мечтал о спокойной жизни. Однако его друзья, известные как «Плачущие призраки», не дают ему покоя. С каждой новой вылазкой они становятся все сильнее и смелее, а Край чувствует, что его навыки и бесстрашие уже не те, что раньше. Однажды глава Ассоциации исследователей дает главному герою опасное задание, которое он надеется передать одному из своих друзей. Однако вскоре становится ясно, что решать эту проблему ему придется самому.



Сможет ли лидер клана выполнить миссию и, нак�онец, обрести заслуженный покой, узнаете в новом японском мультсериале «Плачущий призрак на пенсии». Аниме (2024) смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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