Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 12Б�есплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Глава охотников за сокровищами собирается на пенсию, но его соратники против: аниме «Плачущий призрак на пенсии» уже на Wink! Драйвовый мультсериал, который перенесет вас в мир, где приключения и юмор идут рука об руку.
Край Андрих, мастер знаменитого клана «Первый шаг», всегда мечтал о спокойной жизни. Однако его друзья, известные как «Плачущие призраки», не дают ему покоя. С каждой новой вылазкой они становятся все сильнее и смелее, а Край чувствует, что его навыки и бесстрашие уже не те, что раньше. Однажды глава Ассоциации исследователей дает главному герою опасное задание, которое он надеется передать одному из своих друзей. Однако вскоре становится ясно, что решать эту проблему ему придется самому.
Сможет ли лидер клана выполнить миссию и, нак�онец, обрести заслуженный покой, узнаете в новом японском мультсериале «Плачущий призрак на пенсии». Аниме (2024) смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- МТРежиссёр
Масахиро
Таката
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- МКАктриса
Мию
Кубота
- АОАктёр
Акио
Оцука
- АФАктриса
Аи
Файруз
- ТСАктёр
Томокадзу
Сугита
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АКАктриса
Аои
Кога
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- СМАктёр
Сэидзи
Маэда
- ХМАктриса
Харука
Митии
- АСАктриса
Акира
Сэкинэ
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- ХССценарист
Хидэки
Сиранэ
- ЦСценарист
Цукикагэ
- АНПродюсер
Акихиро
Нарита
- КСПродюсер
Кимихито
Сэкидо
- ЁКПродюсер
Ёити
Курасима
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АНАктёр дубляжа
Ахилл
Н�амазов
- КШАктриса дубляжа
Кристина
Шерман
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ИМАктёр дубляжа
Илья
Меркурьев
- СТХудожник
Сюхэй
Тада
- РЦХудожник
Риса
Цусима
- МУМонтажёр
Масанори
Уцуномия
- КТОператор
Косукэ
Танака
- РСКомпозитор
Рёхэй
Сатака
- ЕВРежиссёр дубляжа
Егор
Васильев
- ЭДПереводчик
Эльвира
Данилова