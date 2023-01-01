Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Лидер охотников за сокровищами решает уйти на заслуженный отдых, но у него ничего не выходит. 1 сезон аниме «Плачущий призрак на пенсии» доступен в отличном качестве на Wink!



В первом сезоне шестеро друзей принимают решение отправиться в опасные подземелья и стать искателями сокровищ. Со временем они превращаются в настоящих героев, но уже в своем первом приключении Край Андрих понимает, что это не его истинное призвание. Тем не менее, друзья выбирают его своим лидером. С каждым новым испытанием, которое они преодолевают, юноша все сильнее осознает, какими опытными становятся его товарищи, но вместе с этим растет и его страх за собственную жизнь. Мечтая лишь об одном — уйти на покой и забыть о приключениях, Край сталкивается с дилеммой: сохранить свою безопасность, �отказавшись от мечты, или рискнуть всем ради поисков сокровищ…



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