Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 12Б�есплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Лидер охотников за сокровищами решает уйти на заслуженный отдых, но у него ничего не выходит. 1 сезон аниме «Плачущий призрак на пенсии» доступен в отличном качестве на Wink!
В первом сезоне шестеро друзей принимают решение отправиться в опасные подземелья и стать искателями сокровищ. Со временем они превращаются в настоящих героев, но уже в своем первом приключении Край Андрих понимает, что это не его истинное призвание. Тем не менее, друзья выбирают его своим лидером. С каждым новым испытанием, которое они преодолевают, юноша все сильнее осознает, какими опытными становятся его товарищи, но вместе с этим растет и его страх за собственную жизнь. Мечтая лишь об одном — уйти на покой и забыть о приключениях, Край сталкивается с дилеммой: сохранить свою безопасность, �отказавшись от мечты, или рискнуть всем ради поисков сокровищ…
Что же выберет Край, вы узнаете на видеосервисе Wink: смотреть аниме «Плачущий призрак на пенсии» (2024) все серии онлайн 1 сезона вы сможете уже сейчас в качественной озвучке и без рекламы!
Сериал Плачущий призрак на пенсии 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- МТРежиссёр
Масахиро
Таката
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- МКАктриса
Мию
Кубота
- АОАктёр
Акио
Оцука
- АФАктриса
Аи
Файруз
- ТСАктёр
Томокадзу
Сугита
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АКАктриса
Аои
Кога
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- СМАктёр
Сэидзи
Маэда
- ХМАктриса
Харука
Митии
- АСАктриса
Акира
Сэкинэ
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- ХССценарист
Хидэки
Сиранэ
- ЦСценарист
Цукикагэ
- АНПродюсер
Акихиро
Нарита
- КСПродюсер
Кимихито
Сэкидо
- ЁКПродюсер
Ёити
Курасима
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бел�якович
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АНАктёр дубляжа
Ахилл
Намазов
- КШАктриса дубляжа
Кристина
Шерман
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ИМАктёр дубляжа
Илья
Меркурьев
- СТХудожник
Сюхэй
Тада
- РЦХудожник
Риса
Цусима
- МУМонтажёр
Масанори
Уцуномия
- КТОператор
Косукэ
Танака
- РСКомпозитор
Рёхэй
Сатака
- ЕВРежиссёр дубляжа
Егор
Васильев
- ЭДПереводчик
Эльвира
Данилова