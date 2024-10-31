9.02024, Плачущий призрак на пенсии. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+
Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Плачущий призрак на пенсии
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
О сериале
Однажды шестеро друзей поклялись стать величайшими охотниками за сокровищами. Однако был среди них парень Край Андрих, который не мог похвастаться какими-либо талантами, и уж тем более навыком поиска сокровищ. По мере того, как друзья Края становились всё круче и злее, рос и его страх за свою жизнь. В итоге Андрих принимает решение уйти на пенсию, овладев навыками попрошайничества и мольбы.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МТРежиссёр
Масахиро
Таката
- КОАктёр
Кэнсё
Оно
- МКАктриса
Мию
Кубота
- АОАктёр
Акио
Оцука
- АФАктриса
Аи
Файруз
- ТСАктёр
Томокадзу
Сугита
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АКАктриса
Аои
Кога
- ККАктриса
Кономи
Кохара
- СМАктёр
Сэидзи
Маэда
- ХМАктриса
Харука
Митии
- АСАктриса
Акира
Сэкинэ
- ЁТАктриса
Ё
Таити
- ХССценарист
Хидэки
Сиранэ
- ЦСценарист
Цукикагэ
- АНПродюсер
Акихиро
Нарита
- КСПродюсер
Кимихито
Сэкидо
- ЁКПродюсер
Ёити
Курасима
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АНАктёр дубляжа
Ахилл
Намазов
- КШАктриса дубляжа
Кристина
Шерман
- МААктёр дубляжа
Моряна
Анттонен-Шестакова
- ИМАктёр дубляжа
Илья
Меркурьев
- СТХудожник
Сюхэй
Тада
- РЦХудожник
Риса
Цусима
- МУМонтажёр
Масанори
Уцуномия
- КТОператор
Косукэ
Танака
- РСКомпозитор
Рёхэй
Сатака
- ЕВРежиссёр дубляжа
Егор
Васильев
- ЭДПереводчик
Эльвира
Данилова