Однажды шестеро друзей поклялись стать величайшими охотниками за сокровищами. Однако был среди них парень Край Андрих, который не мог похвастаться какими-либо талантами, и уж тем более навыком поиска сокровищ. По мере того, как друзья Края становились всё круче и злее, рос и его страх за свою жизнь. В итоге Андрих принимает решение уйти на пенсию, овладев навыками попрошайничества и мольбы.

