Плачущий призрак на пенсии. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Плачущий призрак на пенсии
1-й сезон
1-я серия
9.02024, Плачущий призрак на пенсии. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+

Плачущий призрак на пенсии (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Однажды шестеро друзей поклялись стать величайшими охотниками за сокровищами. Однако был среди них парень Край Андрих, который не мог похвастаться какими-либо талантами, и уж тем более навыком поиска сокровищ. По мере того, как друзья Края становились всё круче и злее, рос и его страх за свою жизнь. В итоге Андрих принимает решение уйти на пенсию, овладев навыками попрошайничества и мольбы.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плачущий призрак на пенсии»