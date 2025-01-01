Маракуда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Первобытное приключение, где голос сердца оказывается важнее традиций. Мультфильм «Маракуда» (2025) — на Wink: новый анимационный проект от создателей «Буки. Моего любимого чудища».



В глубине джунглей, где лучи солнца с трудом проникают сквозь густую листву папоротников, обитает юноша по имени Маракуда. Он не может охотиться, что вызывает гнев его отца, могучего вождя Утеса. В отличие от брата, сестра Маракуды, Весна — гордость племени. Она — искусная лучница, чьи стрелы попадают в цель с поразительной точностью, словно когти ястреба. Но все меняется, когда Маракуда встречает удивительную птицу Тинк. Пернатое создание наделяет героя даром понимать речь животных. Теперь он уверен, что сможет завоевать уважение отца. Однако древний закон требует принести Тинк в жертву. Что выберет Маракуда: следовать традициям или сохранить дружбу, которая для него важнее всего?



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