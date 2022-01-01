Следующая жертва
Wink
Фильмы
Следующая жертва
7.62022, Daeum Sohui
Драмы, Детективы132 мин18+
Перспективная стажировка в колл-центре оборачивается сущим адом. Фестивальная драма о последствиях стресса на работе
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Следующая жертва (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Южнокорейская социальная драма о студентке колледжа, которая попала в корпоративный ад, устроившись на практику в колл-центр.

Приближаясь к выпускным экзаменам в колледже, энергичная и жизнерадостная Ким Со Хи получает заманчивое предложение. Ее как способную студентку приглашают на стажировку в колл-центр крупной телекоммуникационной компании. Однако с шансом, данным Со Хи как «гордости колледжа», на девушку ложится и высокая ответственность — она должна хорошо показать себя на практике, иначе ее отчислят. Вот только работа в колл-центре оказывается сущим адом — на сотрудниц срываются как клиенты, так и начальство, которое видит в людях лишь расходный материал. Со Хи мечтает уволиться, но терпит из-за угрозы отчисления.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Следующая жертва»

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