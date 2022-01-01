Следующая жертва (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Южнокорейская социальная драма о студентке колледжа, которая попала в корпоративный ад, устроившись на практику в колл-центр.
Приближаясь к выпускным экзаменам в колледже, энергичная и жизн�ерадостная Ким Со Хи получает заманчивое предложение. Ее как способную студентку приглашают на стажировку в колл-центр крупной телекоммуникационной компании. Однако с шансом, данным Со Хи как «гордости колледжа», на девушку ложится и высокая ответственность — она должна хорошо показать себя на практике, иначе ее отчислят. Вот только работа в колл-центре оказывается сущим адом — на сотрудниц срываются как клиенты, так и начальство, которое видит в людях лишь расходный материал. Со Хи мечтает уволиться, но терпит из-за угрозы отчисления.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Детективы
Рейтинг
- ЧДРежиссёр
Чон
Джу-ри
- КЩАктриса
Ким
Щи-ын
- Актриса
Пэ
Ду-на
- ЧХАктриса
Чон
Хве-рин
- КХАктёр
Кан
Хён-о
- ПУАктёр
Пак
У-ён
- ЧХАктриса
Чхве
Хи-джин
- ЩХАктёр
Щим
Хи-соп
- КЁАктёр
Ким
Ён-джун
- ПХАктриса
Пак
Хи-ын
- ПЮАктёр
Пак
Юн-хи
- ЧДСценарист
Чон
Джу-ри
- КДПродюсер
Ким
Джи-ён
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- КИОператор
Ким
Ир-ён
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю