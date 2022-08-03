Жестокая расплата
Wink
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Жестокая расплата
6.22021, Coming Home in the Dark
Триллер89 мин18+

Жестокая расплата (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Обычная новозеландская семья — супруги Джилл и Адам и двое их сыновей-тинейджеров — отдыхают в автомобильном путешествии по стране. Им в голову приходит идея оставить машину и устроить пикник на лесной поляне. В разгар веселого обеда на природе на героев нападает пара жестоких отморозков. Жуткие игры психопатов обнажают давние проблемы в самом семействе.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокая расплата»