Обычная новозеландская семья — супруги Джилл и Адам и двое их сыновей-тинейджеров — отдыхают в автомобильном путешествии по стране. Им в голову приходит идея оставить машину и устроить пикник на лесной поляне. В разгар веселого обеда на природе на героев нападает пара жестоких отморозков. Жуткие игры психопатов обнажают давние проблемы в самом семействе.

