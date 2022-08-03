Жестокая расплата (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Обычная новозеландская семья — супруги Джилл и Адам и двое их сыновей-тинейджеров — отдыхают в автомобильном путешествии по стране. Им в голову приходит идея оставить машину и устроить пикник на лесной поляне. В разгар веселого обеда на природе на героев нападает пара жестоких отморозков. Жуткие игры психопатов обнажают давние проблемы в самом семействе.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джеймс
Эшкрофт
- ДГАктёр
Дэниэл
Гиллис
- ЭТАктёр
Эрик
Томсон
- ММАктриса
Мириама
Макдауэлл
- БПАктёр
Билли
Паратене
- ФПАктёр
Фрэнки
Паратене
- АПАктёр
Алан
Палмер
- МЛАктёр
Маттиас
Луафуту
- ДААктриса
Дезрэй
Армстронг
- АААктёр
Айк
Амон
- СКАктёр
Сэм
Картер
- ЭКСценарист
Эли
Кент
- ДЭСценарист
Джеймс
Эшкрофт
- ДАПродюсер
Дезрэй
Армстронг
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эшкрофт
- КФПродюсер
Катрин
Фицджералд
- Продюсер
Майк
Миноуг
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЭКМонтажёр
Энни
Коллинз