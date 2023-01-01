Биография

Майк Миноуг — новозеландский актер кино и телевидения, сценарист, продюсер. Родился в городе Левин. Будущий артист учился в Колледже Гровенуа. Свою карьеру начал за кадром — работал на таких проектах, как «Властелин колец: Возвращение короля», «Хоббит», «Район 9», «Приключения Тинтина: Тайна единорога» и «Аватар». Продюсировал картину «Жестокая расплата». В 2009 году Майк Миноуг прошел прослушивание на роль в фильме «Вся правда о мужчинах». Также снимался в картинах «Реальные упыри», «Как убить свою жену», «Охота на дикарей». В 2018 году на экраны вышел комедийный сериал «Паранормальный Веллингтон», где актер исполнил главную роль.