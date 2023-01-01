Король неба
Wink
Фильмы
Король неба
8.82023, Chang kong zhi wang
Боевики, Драмы122 мин16+
Отважный летчик вступает в отряд испытателей высокотехнологичных самолетов. Высокобюджетный китайский экшен
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Король неба (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда k-pop и дорам Ван Ибо блистает в авиационной драме об отважном летчике-испытателе. Китай наращивает технологическую мощь, чтобы защищать свои границы. Молодой летчик Лэй Юй попадает в новый отряд, созданный для проверки самых высокотехнологичных самолетов. Его ожидает множество проб и ошибок, которые могут оказаться смертельными, а самым опасным станет испытание новейшего истребителя, разработанного без возможности перенять опыт у зарубежных коллег. Сопутствовать трудовым подвигам Лэй Юя будут непростые отношения в коллективе и соперничество с другим летчиком-испытателем Дэн Фаном, а также симпатия со стороны медсестры, способная перерасти в нечто большее.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Король неба»

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