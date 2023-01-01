Король неба (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Звезда k-pop и дорам Ван Ибо блистает в авиационной драме об отважном летчике-испытателе. Китай наращивает технологическую мощь, чтобы защищать свои границы. Молодой летчик Лэй Юй попадает в новый отряд, созданный для �проверки самых высокотехнологичных самолетов. Его ожидает множество проб и ошибок, которые могут оказаться смертельными, а самым опасным станет испытание новейшего истребителя, разработанного без возможности перенять опыт у зарубежных коллег. Сопутствовать трудовым подвигам Лэй Юя будут непростые отношения в коллективе и соперничество с другим летчиком-испытателем Дэн Фаном, а также симпатия со стороны медсестры, способная перерасти в нечто большее.
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Информация
Рейтинг
- ЛСРежиссёр
Лю
Сяоши
- ВИАктёр
Ван
Ибо
- ХЦАктёр
Ху
Цзюнь
- ЧДАктриса
Чжоу
Дунъюй
- ЮШАктёр
Юй
Ши
- БЮАктёр
Бу
Юй
- ЧЮАктёр
Чжай
Юйцзя
- ВЦАктёр
Ван
Цзычэнь
- ЦЧАктёр
Цюй
Чжэмин
- ТЧАктёр
Тянь
Чжуанчжуан
- ГГСценарист
Гуй
Гуань
- ЛССценарист
Лю
Сяоши
- ХХПродюсер
Хань
Хань
- ЧХПродюсер
Чэнь
Хао
- ЦППродюсер
Цзян
Пин
- ЛЦПродюсер
Ли
Цзе
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЦВХудожник
Цинь
Вэйли
- ЛТХудожница
Лян
Тинтин
- ГСКомпозитор
Го
Сыда