Трансформация (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фантастическая драма о молодом астронавте, который мутирует под воздействием токсичных осадков из космоса, и брате-близнеце, пытающемся его поддержать. Франция, 2028 год. Девятнадцатилетние близнецы Тристан и Лазаро проходят сложные вступительные испытания в Космическую академию, чтобы осуществить одну на двоих мечту и порадовать мать, которая в одиночку их воспитала. Братья участвуют в секретной правительственной программе по подготовке лучших в мире астронавтов. Во время одного из испытаний Тристан заражается загадочным токсичным веществом из космоса и становится похожим на монстра. Его лицо обезображено, разум ослаблен, а ночью он мерцает, подобно светлячку. Лазаро с трудом узнает родного брата, но относится к нему с принятием и помогает выживать в мире, где нет места монстрам. Какая судьба ждет Тристана, покажет «Трансформация» 2022 года — смотреть онлайн фильм можно на Wink.
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СтранаФранция
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- ПКАктёр
Пабло
Кобо
- ЛПАктёр
Луис
Перес
- МНАктриса
Марта
Ньето
- МДАктёр
Марвин
Дюбар
- АДАктёр
Ален
Делайе
- ВРАктёр
Виктор
Робер
- ФКАктриса
Фанта
Кебе
- ИГАктриса
Изис
Гийом
- ЛПАктриса
Лара
Питтен
- ЭБАктриса
Элиза
Брабан
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ЭБХудожница
Элиз
Буке
- САКомпозитор
Себастьен
Акшот