Трансформация (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Фантастическая драма о молодом астронавте, который мутирует под воздействием токсичных осадков из космоса, и брате-близнеце, пытающемся его поддержать. Франция, 2028 год. Девятнадцатилетние близнецы Тристан и Лазаро проходят сложные вступительные испытания в Космическую академию, чтобы осуществить одну на двоих мечту и порадовать мать, которая в одиночку их воспитала. Братья участвуют в секретной правительственной программе по подготовке лучших в мире астронавтов. Во время одного из испытаний Тристан заражается загадочным токсичным веществом из космоса и становится похожим на монстра. Его лицо обезображено, разум ослаблен, а ночью он мерцает, подобно светлячку. Лазаро с трудом узнает родного брата, но относится к нему с принятием и помогает выживать в мире, где нет места монстрам. Какая судьба ждет Тристана, покажет «Трансформация» 2022 года — смотреть онлайн фильм можно на Wink.



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