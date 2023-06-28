Копенгагена не существует
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Копенгагена не существует
6.42023, København findes ikke
Драма94 мин18+

Копенгагена не существует (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Детективная мелодрама о созависимых отношениях от сценариста «Худшего человека на свете» Эскиля Вогта. У безработного писателя по имени Сандер несколько месяцев назад бесследно пропала девушка Ида, и ее отец решил расспросить его, что между ними произошло, в надежде узнать мотивы и, возможно, местоположение дочери. Однако воспоминания молодого человека оказываются нечеткими и фрагментарными – даже в них Ида как будто ускользает от него. Ясно лишь, что отношения влюбленных были далеки от здоровых: Сандер и Ида практически отгородились от внешнего мира, сосредоточившись друг на друге до степени слияния. Почему же тогда он не помнит обстоятельства ее исчезновения?

Страна
Дания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Копенгагена не существует»