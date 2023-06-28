Копенгагена не существует (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Детективная мелодрама о созависимых отношениях от сценариста «Худшего человека на свете» Эскиля Вогта. У безработного писателя по имени Сандер несколько месяцев назад бесследно пропала девушка Ида, и ее отец решил расспросить его, что между ними произошло, в надежде узнать мотивы и, возможно, местоположение дочери. Однако воспоминания молодого человека оказываются нечеткими и фрагментарными – даже в них Ида как будто ускользает от него. Ясно лишь, что отношения влюбленных были далеки от здоровых: Сандер и Ида практически отгородились от внешнего мира, сосредоточившись друг на друге до степени слияния. Почему же тогда он не помнит обстоятельства ее исчезновения?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МСРежиссёр
Мартин
Сковбьерг
- ЙХАктёр
Йонас
Хольст Шмидт
- АБАктриса
Анжела
Бундалович
- Актёр
Златко
Бурич
- ВТАктёр
Вильмер
Триер Бреггер
- КЛАктёр
Кристофер
Лессо
- ЭШАктриса
Элла
Шартнер
- РСАктёр
Рикардо
Сундин
- ЭВСценарист
Эскиль
Вогт
- ЭЯПродюсер
Эва
Якобсен
- МЙПродюсер
Миккель
Йерсин
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- МСМонтажёр
Мартин
Сковбьерг
- ЯМОператор
Якоб
Мёллер
- МСКомпозитор
Мартин
Сковбьерг