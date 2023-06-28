Детективная мелодрама о созависимых отношениях от сценариста «Худшего человека на свете» Эскиля Вогта. У безработного писателя по имени Сандер несколько месяцев назад бесследно пропала девушка Ида, и ее отец решил расспросить его, что между ними произошло, в надежде узнать мотивы и, возможно, местоположение дочери. Однако воспоминания молодого человека оказываются нечеткими и фрагментарными – даже в них Ида как будто ускользает от него. Ясно лишь, что отношения влюбленных были далеки от здоровых: Сандер и Ида практически отгородились от внешнего мира, сосредоточившись друг на друге до степени слияния. Почему же тогда он не помнит обстоятельства ее исчезновения?

