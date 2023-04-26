9.22022, Silverstar
Приключения, Кино для детей82 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Спирит. Серебряная звезда (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновляющая история о девочке и ее верном коне, которые пытаются спасти школу верховой езды. 16-летняя Эсми приехала на лето к своей бабушке Дженни, пока ее родители отправились в командировку в Южную Америку. Дженни держит внучку в ежовых рукавицах, осуждает ее увлечение соцсетями и требует помощи в огороде. Но больше всего бабушку волнует интерес Эсми к лошадям и желание заниматься верховой ездой. Однажды утром девушка видит прекрасного скакуна Спирита — прямо в своем огороде. Дженни прогоняет его, но Эсми стремится во что бы то ни стало найти животное снова. Так она знакомится с Кариной, хозяйкой расположенной неподалеку конной школы, где недавно случился пожар. Но могла ли трагедия произойти по чьему-то злому умыслу?
СтранаНидерланды
ЖанрКино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДиРежиссёр
Диде
ин 'т Вельд
- БДАктриса
Бритт
Деккер
- ВРАктриса
Венди
Руйфрок
- ЮВАктёр
Юват
Вестендорп
- БМАктриса
Бо
Мертен
- ЭААктёр
Элийха
Альтена
- АБАктриса
Аннеке
Блок
- БКАктёр
Барт
Клевер
- НдАктёр
Ноа
де Ной
- ЛвАктриса
Лиззи
ван Дейк
- ДГАктёр
Джуда
Гослинга
- МПСценарист
Михил
Перебом
- БДСценарист
Бритт
Деккер
- БДПродюсер
Бритт
Деккер
- БВПродюсер
Барт
Виллемсен
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- КХКомпозитор
Карл
Хартверд