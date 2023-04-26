Спирит. Серебряная звезда (фильм, 2022) смотреть онлайн

Вдохновляющая история о девочке и ее верном коне, которые пытаются спасти школу верховой езды. 16-летняя Эсми приехала на лето к своей бабушке Дженни, пока ее родители отправились в командировку в Южную Америку. Дженни держит внучку в ежовых рукавицах, осуждает ее увлечение соцсетями и требует помощи в огороде. Но больше всего бабушку волнует интерес Эсми к лошадям и желание заниматься верховой ездой. Однажды утром девушка видит прекрасного скакуна Спирита — прямо в своем огороде. Дженни прогоняет его, но Эсми стремится во что бы то ни стало найти животное снова. Так она знакомится с Кариной, хозяйкой расположенной неподалеку конной школы, где недавно случился пожар. Но могла ли трагедия произойти по чьему-то злому умыслу?

