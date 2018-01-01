Wink
Детям
Спирит. Серебряная звезда
Актёры и съёмочная группа фильма «Спирит. Серебряная звезда»

Режиссёры

Диде ин 'т Вельд

Diede in 't Veld
Режиссёр

Актёры

Бритт Деккер

Britt Dekker
АктрисаMegan
Венди Руйфрок

Wendy Ruijfrok
АктрисаEsmee
Юват Вестендорп

Juvat Westendorp
АктёрBen
Бо Мертен

Bo Maerten
АктрисаCarina
Элийха Альтена

Eliyha Altena
АктёрJosh
Аннеке Блок

Anneke Blok
АктрисаJenny
Барт Клевер

Bart Klever
АктёрGerrit
Ноа де Ной

Noah de Nooij
АктёрDanny
Лиззи ван Дейк

Lizzy van Dijk
АктрисаBelle
Джуда Гослинга

Juda Goslinga
АктёрKoper

Сценаристы

Михил Перебом

Michiel Peereboom
Сценарист
Бритт Деккер

Britt Dekker
Сценарист

Продюсеры

Бритт Деккер

Britt Dekker
Продюсер
Барт Виллемсен

Bart Willemsen
Продюсер

Актёры дубляжа

Валентина Абрамова

Актриса дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Егор Жирнов

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа

Композиторы

Карл Хартверд

Karl Heortweard
Композитор