Побег с острова (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экшн-хоррор о группе наемников, которые отправляются на загадочный остров, чтобы спасти дочь руководителя крупной компании. То, что они там обнаружат, окажется страшнее самых жутких кошмаров. После драки в баре к наемнику Чейзу обращается девушка по имени Эддисон. Чейз ее не знает, но она знает его — Эддисон собирает отряд для опасной миссии на остров Гран-Манан, отрезанный от остального мира. Среди оказавшихся там людей — Кейси, дочь влиятельного бизнесмена, которую надо спасти в течение ближайших суток. На первый взгляд простая миссия оказывается ужасной ловушкой: по пути команде попадаются расчлененные тела ученых со следами зубов и когтей, а сами наемники начинают подозревать, что они на острове далеко не в первый раз. Раскрыть тайны Гран-Манана вы сможете, если будете смотреть фильм «Побег с острова» 2023 года онлайн на Wink.
Побег с острова смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БУРежиссёр
Брюс
Уэмпл
- УЧАктёр
Уильям
Чемпион
- КСАктёр
Крис
Симперман
- ДКАктёр
Джереми
Коэн
- ЗКАктёр
Зак
Корригэн
- РГАктёр
Рене
Гане
- ЭГАктёр
Эндрю
Гомбас
- ДЛАктёр
Джеймс
Лидделл
- АМАктриса
Ариэлла
Мастроянни
- МЛАктёр
Майкл
Л. Паркер
- ГШАктёр
Грант
Шумахер
- БУСценарист
Брюс
Уэмпл
- МДПродюсер
Мэйсон
Дуинелл
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- КППродюсер
Коул
Пэйн
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов