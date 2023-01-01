Побег с острова (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экшн-хоррор о группе наемников, которые отправляются на загадочный остров, чтобы спасти дочь руководителя крупной компании. То, что они там обнаружат, окажется страшнее самых жутких кошмаров. После драки в баре к наемнику Чейзу обращается девушка по имени Эддисон. Чейз ее не знает, но она знает его — Эддисон собирает отряд для опасной миссии на остров Гран-Манан, отрезанный от остального мира. Среди оказавшихся там людей — Кейси, дочь влиятельного бизнесмена, которую надо спасти в течение ближайших суток. На первый взгляд простая миссия оказывается ужасной ловушкой: по пути команде попадаются расчлененные тела ученых со следами зубов и когтей, а сами наемники начинают подозревать, что они на острове далеко не в первый раз. Раскрыть тайны Гран-Манана вы сможете, если будете смотреть фильм «Побег с острова» 2023 года онлайн на Wink.



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