WinkПатрик Эвальд
Патрик Эвальд
Patrick Ewald
- Карьера
- Продюсер
Фильмография
Продюсер
- 6.5
Последняя ночь в Террас Лэйнс2024, 72 мин
- 5.8
Астрал. Игры призраков2024, 82 мин
- 7.0
Джестер2023, 87 мин
- 7.2
Клаустрофобы: Инсомния2023, 86 мин
- 7.1
Побег с острова2023, 82 минБесплатно
- 7.9
Стрела возмездия2022, 84 минБесплатно
- 6.8
Байки на Хэллоуин2022, 108 минБесплатно
- 7.1
Лощина мертвецов2021, 89 минБесплатно
- 4.8
Везучая2020, 77 минБесплатно
- 6.9
Проклятый Хэллоуин2020, 99 минБесплатно
- 6.0
Холодное озеро2020, 87 минБесплатно
- 6.4
Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека2018, 93 мин