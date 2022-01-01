Стрела возмездия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В попытках наладить отношения с мужем-трудоголиком и дочерью-подростком Кейт предлагает им провести уик-энд в загородном отеле. Однако отдых прерывается, когда в их номер врывается группа вооруженных наемников. Они берут в заложники жену и дочь, а мужа заставляют провести незаконную операцию по переводу десяти миллионов долларов. Но захватчики не знают, что Кейт — профессиональная лучница, а спортивный лук и стрелы могут стать опасным оружием в руках отчаянной и разъяренной женщины.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДААктриса
Джиллиан
Алекси
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- КХАктёр
Кэмерон
Худ
- ТОАктёр
Том
О’Салливан
- АНАктриса
Александра
Нелл
- ПДАктриса
Присцилла-Энн
Джейкоб
- АФАктёр
Алекс
Флери
- ВФАктриса
Виктория
Флери
- НЭАктёр
Ник
Эткинсон
- КГАктёр
Кэмпбелл
Гринок
- СПАктёр
Соа
Палалей
- ККАктриса
Кэндис
Каллахан
- РПАктёр
Райан
Паницца
- ТХАктёр
Теа
Хиткот-Маркс
- ДМАктёр
Джон
МакФерсон
- ДМСценарист
Дэйн
Миллерд
- ТМПродюсер
Тим
Мэддокс
- ФАПродюсер
Филлип
Авалон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- АФПродюсер
Алекс
Флери
- ВФПродюсер
Виктория
Флери
- ФХПродюсер
Фил
Хант