Стрела возмездия
Wink
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Стрела возмездия
8.02022, Стрела возмездия
Боевики, Триллеры84 мин18+

Стрела возмездия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В попытках наладить отношения с мужем-трудоголиком и дочерью-подростком Кейт предлагает им провести уик-энд в загородном отеле. Однако отдых прерывается, когда в их номер врывается группа вооруженных наемников. Они берут в заложники жену и дочь, а мужа заставляют провести незаконную операцию по переводу десяти миллионов долларов. Но захватчики не знают, что Кейт — профессиональная лучница, а спортивный лук и стрелы могут стать опасным оружием в руках отчаянной и разъяренной женщины.

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Страна
Австралия
Жанр
Боевики, Триллеры
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стрела возмездия»