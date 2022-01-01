Стрела возмездия (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

В попытках наладить отношения с мужем-трудоголиком и дочерью-подростком Кейт предлагает им провести уик-энд в загородном отеле. Однако отдых прерывается, когда в их номер врывается группа вооруженных наемников. Они берут в заложники жену и дочь, а мужа заставляют провести незаконную операцию по переводу десяти миллионов долларов. Но захватчики не знают, что Кейт — профессиональная лучница, а спортивный лук и стрелы могут стать опасным оружием в руках отчаянной и разъяренной женщины.



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