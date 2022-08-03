Проклятый Хэллоуин
Wink
Фильмы
Проклятый Хэллоуин
7.02020, Bad Candy
Ужасы99 мин18+

Проклятый Хэллоуин (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В городке Нью-Сейлем радиодиджеи рассказывают жуткие местные легенды в ночь на Хэллоуин.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый Хэллоуин»