Джестер 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Демонический фокусник в жуткой маске вновь выходит на охоту, но его кровавой жатве мешает юная любительница магических трюков. Мистический хоррор «Джестер 2» — фильм о фокусах, которые могут стоить жизни.



15-летняя Макс — стеснительная девушка, которую сверстники считают странноватой. Она любит фокусы, но ее интерес скорее отпугивает людей, в том числе одноклассников. Однажды, оставшись в одиночестве на Хэллоуин, Макс встречает странного мужчину в маске с жутким оскалом. Незнакомец показывает впечатляющий карточный трюк, и Макс оценивает его мастерство. Она еще не знает, что перед ней — демонический убийца, который в эту ночь ищет жертв ради кровавого ритуала.



Сможет ли Макс противостоять злу или поддастся его влиянию, расскажет «Джестер 2» (2025). Смотреть онлайн захватывающий слэшер вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

