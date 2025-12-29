Джестер 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Джестер 2
Джестер 2
7.82025, The Jester 2
Ужасы86 мин18+
О фильме

Демонический фокусник в жуткой маске вновь выходит на охоту, но его кровавой жатве мешает юная любительница магических трюков. Мистический хоррор «Джестер 2» — фильм о фокусах, которые могут стоить жизни.

15-летняя Макс — стеснительная девушка, которую сверстники считают странноватой. Она любит фокусы, но ее интерес скорее отпугивает людей, в том числе одноклассников. Однажды, оставшись в одиночестве на Хэллоуин, Макс встречает странного мужчину в маске с жутким оскалом. Незнакомец показывает впечатляющий карточный трюк, и Макс оценивает его мастерство. Она еще не знает, что перед ней — демонический убийца, который в эту ночь ищет жертв ради кровавого ритуала.

Сможет ли Макс противостоять злу или поддастся его влиянию, расскажет «Джестер 2» (2025). Смотреть онлайн захватывающий слэшер вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.9 IMDb