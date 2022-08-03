Лощина мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отряд наемников отправляется в леса Восточной Европы, чтобы спасти единственную оставшуюся в живых сотрудницу секретной биолаборатории. Для Джека Беккета эта миссия должна стать последней – он планирует остепениться и посвятить себя жене и ребенку. Открытия ученых также интересуют и местных военных, враждебно настроенных к наемникам. Никто из них не знает, что эксперименты, проводившиеся здесь, вышли из-под контроля, породив кровожадного монстра, который теперь вырвался из заточения.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- МНРежиссёр
Мэттью
Нинабер
- ДНАктёр
Джереми
Нинабер
- ИМАктёр
Итан
Митчелл
- ККАктриса
Кристен
Кастер
- МНАктёр
Мэттью
Нинабер
- МДАктёр
Мэтт
Дашью
- ЖНАктёр
Жаклин
Нинабер
- ДФАктёр
Джона
Фортин
- МДАктриса
Мелисса
Джой Бергер
- ДМАктёр
Джастин
Моусес
- ДУАктёр
Джефф
Уотерс
- МНСценарист
Мэттью
Нинабер
- ЧАПродюсер
Чад
Арчибальд
- ККПродюсер
Коуди
Кэлахан
- МНПродюсер
Мэттью
Нинабер
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- МНМонтажёр
Мэттью
Нинабер
- БТОператор
Брент
Тримейн