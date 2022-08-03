Лощина мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Отряд наемников отправляется в леса Восточной Европы, чтобы спасти единственную оставшуюся в живых сотрудницу секретной биолаборатории. Для Джека Беккета эта миссия должна стать последней – он планирует остепениться и посвятить себя жене и ребенку. Открытия ученых также интересуют и местных военных, враждебно настроенных к наемникам. Никто из них не знает, что эксперименты, проводившиеся здесь, вышли из-под контроля, породив кровожадного монстра, который теперь вырвался из заточения.

