Битва на озере 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сиквел одного из самых успешных китайских военных блокбастеров. Героическая добровольческая армия Китая, захватив американскую военную базу, получает новое задание – остановить отступление вооруженных сил США, уничтожив мост «Водяные ворота». Пока китайские войска разрабатывают план подрыва моста, противник готовится заманить их в ловушку.



Битва на озере 2 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.