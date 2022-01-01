Битва на озере 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сиквел одного из самых успешных китайских военных блокбастеров. Героическая добровольческая армия Китая, захватив американскую военную базу, получает новое задание – остановить отступление вооруженных сил США, уничтожив мост «Водяные ворота». Пока китайские войска разрабатывают план подрыва моста, противник готовится заманить их в ловушку.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- ЧКРежиссёр
Чэнь
Кайгэ
- ДЛРежиссёр
Данте
Лам
- ХЦРежиссёр
Хуан
Цзяньсинь
- ДУАктёр
Джеки
У
- ДИАктёр
Джексон
И
- ЧЯАктёр
Чжу
Явэнь
- ЛЧАктёр
Ли
Чэнь
- МКАктёр
Мики
Кольтес
- ТМАктёр
Том
Маркович
- РвАктёр
Руди
ван Гелдерен
- ДФАктёр
Джон
Ф. Круз
- ДИАктёр
Дуань
Ихун
- ДФАктёр
Джеймс
Филбёрд
- ХЦСценарист
Хуан
Цзяньсинь
- ЦССценарист
Цюйцзи
Сяоцзян
- ЧХПродюсер
Чэнь
Хун
- ШНПродюсер
Ши
Наньсунь
- ЮДПродюсер
Юй
Дун
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛВХудожник
Лу
Вэй
- ЛПОператор
Ло
Пань
- ППОператор
Питер
Пау
- ВЧКомпозитор
Ван
Чжии
- ЭЛКомпозитор
Эллиот
Люн