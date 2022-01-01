Битва на озере 2
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Битва на озере 2
9.02022, Zhang jin hu zhi shui men qiao
Боевики, Военные143 мин18+

Битва на озере 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сиквел одного из самых успешных китайских военных блокбастеров. Героическая добровольческая армия Китая, захватив американскую военную базу, получает новое задание – остановить отступление вооруженных сил США, уничтожив мост «Водяные ворота». Пока китайские войска разрабатывают план подрыва моста, противник готовится заманить их в ловушку.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва на озере 2»

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