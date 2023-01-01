Мир Дикого Запада (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

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Есть ли будущее у жизни со свободой выбора? Новая реальность в 4 сезоне антиутопии «Мир Дикого Запада» — сериал смотрите онлайн на Wink.



Нью-Йорк будущего. Больше семи лет прошло с момента, когда андроиды-бунтари уничтожили искусственный интеллект «Ровоам», который тайно контролировал человечество. Наступила долгожданная эпоха свободы... или это всего лишь иллюзия? Девушка по имени Кристина, удивительно похожая на Долорес, живет мечтой о карьере писательницы, работает сценаристом видеоигр и вечно попадает впросак на свиданиях. Калеб и Мейв в это время вынуждены объединиться, чтобы противостоять новой угрозе: их разыскивают мстительная Шарлотта и Человек в черном. Сложнее всех, как обычно, Бернарду: знать отнюдь не радостное будущее больше похоже не на дар, а на про�клятие.



Какими невидимыми нитями связаны друг с другом новые персонажи? Нолан ставит точку в истории революции роботов: «Мир Дикого Запада», 4 сезон доступен в подписке Amediateka на Wink.



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