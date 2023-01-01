Мир Дикого Запада (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 1
- 18+49 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 2
- 18+53 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 3
- 18+49 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 4
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 5
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 6
- 18+51 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 7
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 4 Серия 8
Сюжет
Есть ли будущее у жизни со свободой выбора? Новая реальность в 4 сезоне антиутопии «Мир Дикого Запада» — сериал смотрите онлайн на Wink.
Нью-Йорк будущего. Больше семи лет прошло с момента, когда андроиды-бунтари уничтожили искусственный интеллект «Ровоам», который тайно контролировал человечество. Наступила долгожданная эпоха свободы... или это всего лишь иллюзия? Девушка по имени Кристина, удивительно похожая на Долорес, живет мечтой о карьере писательницы, работает сценаристом видеоигр и вечно попадает впросак на свиданиях. Калеб и Мейв в это время вынуждены объединиться, чтобы противостоять новой угрозе: их разыскивают мстительная Шарлотта и Человек в черном. Сложнее всех, как обычно, Бернарду: знать отнюдь не радостное будущее больше похоже не на дар, а на про�клятие.
Какими невидимыми нитями связаны друг с другом новые персонажи? Нолан ставит точку в истории революции роботов: «Мир Дикого Запада», 4 сезон доступен в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Мир Дикого Запада 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади