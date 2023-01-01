Мир Дикого Запада (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

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Научно-фантастический вестерн Джонатана Нолана о роботах, вышедших из-под контроля. Смотрите онлайн «Мир Дикого Запада» — сериал доступен в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.



Сюжет сезона разворачивается вокруг гигантского высокотехнологичного парка развлечений с эффектом полного погружения. Заплатив круглую сумму, гости становятся частью исторической реконструкции, где вс�е роли исполняют андроиды. Созданные по подобию людей, они почти ничем не отличаются от человеческих существ, кроме отсутствия памяти: каждый новый день в парке для них начинается заново. Точнее, так было, пока девушка-андроид Долорес вдруг не осознала, что живет в симуляции. Ее реальность начинает стремительно меняться — и, кажется, ошибка системы повлияла не только на одного персонажа.



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