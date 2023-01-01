Мир Дикого Запада (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+66 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 5
- 18+55 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 6
- 18+55 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 9
- 18+86 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Научно-фантастический вестерн Джонатана Нолана о роботах, вышедших из-под контроля. Смотрите онлайн «Мир Дикого Запада» — сериал доступен в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Сюжет сезона разворачивается вокруг гигантского высокотехнологичного парка развлечений с эффектом полного погружения. Заплатив круглую сумму, гости становятся частью исторической реконструкции, где вс�е роли исполняют андроиды. Созданные по подобию людей, они почти ничем не отличаются от человеческих существ, кроме отсутствия памяти: каждый новый день в парке для них начинается заново. Точнее, так было, пока девушка-андроид Долорес вдруг не осознала, что живет в симуляции. Ее реальность начинает стремительно меняться — и, кажется, ошибка системы повлияла не только на одного персонажа.
Как перевернет эту игру робот, обретший память? Приглашаем вас смотреть «Мир Дикого Запада» — 1 сезон фантастической драмы доступен к просмотру онлайн на Wink.
Сериал Мир Дикого Запада 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Хова�рд
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади