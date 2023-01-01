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Мир Дикого Запада
1-й сезон

Мир Дикого Запада (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.82016, Westworld 10 серий
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Научно-фантастический вестерн Джонатана Нолана о роботах, вышедших из-под контроля. Смотрите онлайн «Мир Дикого Запада» — сериал доступен в подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Сюжет сезона разворачивается вокруг гигантского высокотехнологичного парка развлечений с эффектом полного погружения. Заплатив круглую сумму, гости становятся частью исторической реконструкции, где все роли исполняют андроиды. Созданные по подобию людей, они почти ничем не отличаются от человеческих существ, кроме отсутствия памяти: каждый новый день в парке для них начинается заново. Точнее, так было, пока девушка-андроид Долорес вдруг не осознала, что живет в симуляции. Ее реальность начинает стремительно меняться — и, кажется, ошибка системы повлияла не только на одного персонажа.

Как перевернет эту игру робот, обретший память? Приглашаем вас смотреть «Мир Дикого Запада» — 1 сезон фантастической драмы доступен к просмотру онлайн на Wink.

Сериал Мир Дикого Запада 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»

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