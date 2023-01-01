Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+67 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 1
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 2
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 3
- 18+68 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 4
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 5
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 6
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 7
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 8
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 9
- 18+87 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Продолжение фантастической истории Джонатана Нолана. Борьба роботов с людьми становится еще более кровавой в новом сезоне фантастической драмы «Мир Дикого Запада». Сериал доступен по подписке Amediateka на видеосервисе Wink.
Борьба андроидов за власть и свободу продолжается. Долорес, вспомнив все подробности своего прошлого, горит желанием отомстить. Она уничтожает всех вы�живших на своем пути и не собирается останавливаться: следующая цель — выбраться из парка в большой мир. Тем временем Мэйв продолжает поиски дочери, а у Уильяма развивается собственная линия сюжета, на этот раз не игрового, а вполне реального.
К чему приведет восстание самых умных роботов против людей? Джеффри Райт, Джеймс Марсден и Энтони Хопкинс во втором сезоне невероятного сай-фай-вестерна. «Мир Дикого Запада» смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.
Сериал Мир Дикого Запада 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
К�эрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади