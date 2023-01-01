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Мир Дикого Запада
2-й сезон

Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.82018, Westworld 10 серий
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение фантастической истории Джонатана Нолана. Борьба роботов с людьми становится еще более кровавой в новом сезоне фантастической драмы «Мир Дикого Запада». Сериал доступен по подписке Amediateka на видеосервисе Wink.

Борьба андроидов за власть и свободу продолжается. Долорес, вспомнив все подробности своего прошлого, горит желанием отомстить. Она уничтожает всех выживших на своем пути и не собирается останавливаться: следующая цель — выбраться из парка в большой мир. Тем временем Мэйв продолжает поиски дочери, а у Уильяма развивается собственная линия сюжета, на этот раз не игрового, а вполне реального.

К чему приведет восстание самых умных роботов против людей? Джеффри Райт, Джеймс Марсден и Энтони Хопкинс во втором сезоне невероятного сай-фай-вестерна. «Мир Дикого Запада» смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мир Дикого Запада»

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