Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
- 18+67 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 1
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 2
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 3
- 18+68 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 4
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 5
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 6
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 7
- 18+56 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 8
- 18+57 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 9
- 18+87 мин
Мир Дикого Запада
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Фантастический сериал-головоломка от Джонатана Нолана и Лизы Джой, в котором андроиды из тематического парка развлечений, посвященного Дикому Западу, обретают самосознание и восстают против создателей. «Мир Дикого Запада» не обычный парк. Доступ туда есть только у богатых гостей, которые в обмен на баснословные деньги могут претворять в жизнь свои самые мрачные фантазии. Внутри – тщательно воссозданный мир американского фронтира, населенный андроидами, у каждого из которых есть своя сюжетная линия, которая перезапускается после его смерти или подойдя к своему логическому завершению. Клиенты могут делать с андроидами все, что захотят, но однажды в их работе наступает сбой. Действие сериала уже давно вырвалось за пределы парка – чтобы узнать, что случилось после того, как андроиды стали мыслить самостоятельно, смотрите «Мир Дикого Запада» на Wink в хорошем качестве.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДНРежиссёр
Джонатан
Нолан
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Люк
Хемсворт
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- АПАктёр
Аарон
Пол
- ККСценарист
Кэрри
Круз
- ДГСценарист
Джордан
Голдберг
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ХКХудожник
Ховард
Каммингс
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДГОператор
Джон
Грилло
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади