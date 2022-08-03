Мир Дикого Запада (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Фантастический сериал-головоломка от Джонатана Нолана и Лизы Джой, в котором андроиды из тематического парка развлечений, посвященного Дикому Западу, обретают самосознание и восстают против создателей. «Мир Дикого Запада» не обычный парк. Доступ туда есть только у богатых гостей, которые в обмен на баснословные деньги могут претворять в жизнь свои самые мрачные фантазии. Внутри – тщательно воссозданный мир американского фронтира, населенный андроидами, у каждого из которых есть своя сюжетная линия, которая перезапускается после его смерти или подойдя к своему логическому завершению. Клиенты могут делать с андроидами все, что захотят, но однажды в их работе наступает сбой. Действие сериала уже давно вырвалось за пределы парка – чтобы узнать, что случилось после того, как андроиды стали мыслить самостоятельно, смотрите «Мир Дикого Запада» на Wink в хорошем качестве.

