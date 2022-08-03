Кодер
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Кодер

Кодер (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

7.42002, Cypher
Фантастика, Детектив91 мин18+

О фильме

Морган Салливан, уставший от занудной жизни и нелюбимой жены, соглашается заниматься промышленным шпионажем для могущественной корпорации «Диджикорп». Он получает новое имя и простое задание - с помощью секретного устройства передавать выступления конкурентов на конвенциях. Несмотря на начавшиеся мигрени и странную боль в затылке, Морган наслаждается новой тайной жизнью, но случайная встреча с загадочной Ритой вселяет в него страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания всего лишь ширма для зловещих операций «Диджикорпа», превращающего своих «шпионов» в послушных марионеток. Она делает ему укол и просит на следующей конвенции никак не реагировать на то, что он там увидит.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодер»