Кодер (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
7.42002, Cypher
Фантастика, Детектив91 мин18+
О фильме
Морган Салливан, уставший от занудной жизни и нелюбимой жены, соглашается заниматься промышленным шпионажем для могущественной корпорации «Диджикорп». Он получает новое имя и простое задание - с помощью секретного устройства передавать выступления конкурентов на конвенциях. Несмотря на начавшиеся мигрени и странную боль в затылке, Морган наслаждается новой тайной жизнью, но случайная встреча с загадочной Ритой вселяет в него страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания всего лишь ширма для зловещих операций «Диджикорпа», превращающего своих «шпионов» в послушных марионеток. Она делает ему укол и просит на следующей конвенции никак не реагировать на то, что он там увидит.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- Актриса
Люси
Лью
- НБАктёр
Найджел
Беннетт
- ТУАктёр
Тимоти
Уэббер
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- КМАктриса
Кари
Матчетт
- Актриса
Кристина
Николл
- ДСАктёр
Джозеф
Скорен
- СБАктёр
Стивен
Браун
- АПАктёр
Арнольд
Пиннок
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- РДПродюсер
Ричард
Дж. Энобайл
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ДРОператор
Дерек
Роджерс
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс