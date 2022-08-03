Кодер (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Морган Салливан, уставший от занудной жизни и нелюбимой жены, соглашается заниматься промышленным шпионажем для могущественной корпорации «Диджикорп». Он получает новое имя и простое задание - с помощью секретного устройства передавать выступления конкурентов на конвенциях. Несмотря на начавшиеся мигрени и странную боль в затылке, Морган наслаждается новой тайной жизнью, но случайная встреча с загадочной Ритой вселяет в него страх и подозрения. По словам Риты, скучные собрания всего лишь ширма для зловещих операций «Диджикорпа», превращающего своих «шпионов» в послушных марионеток. Она делает ему укол и просит на следующей конвенции никак не реагировать на то, что он там увидит.

