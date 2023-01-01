Биография

Найджел Беннетт – актер театра, кино и телевидения, родился 19 ноября 1949 года. Фильмография актера насчитывает более 170 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийном фантастическом триллере «Рыцарь навсегда», научно-фантастическом сериале «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений». Родился в Великобритании. После окончания колледжа выступал на театральной сцене в течение 15 лет. Первым фильмом Найджела Беннетта стала многосерийная мелодрама «Улица коронации». В 1984 году актер снимался в полнометражной кинокартине «Миссия ниндзя». В том же году на экраны вышла телевизионная драма «ГУЛАГ». Затем актер снимался в рейтинговом сериале «Сумеречная зона». В начале 90-х годов переехал в Канаду. Одну из главных ролей Найджел Беннетт сыграл в многосерийном фантастическом триллере «Рыцарь навсегда» (1992-1996). За роль Люсьена Лакруа актер получил высшую телевизионную награду Канады «Джемини». Актер участвовал в съемках популярных сериалов «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Ее звали Никита», «Наставники», «Лексс», «Вспомнить все», «Отель», «Вампирские войны» и др. В 2017 году он снялся в полнометражном фильме «Форма воды». Актер также выпустил в соавторстве две книги про вампиров.