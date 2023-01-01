Биография

Фрэнк Дарабонт — американский режиссер, сценарист и продюсер. Трехкратный номинант на премию «Оскар». Родился во Франции 28 января 1959 года. Путь Дарабонта как творца, работающего со сложными темами, был определен еще в детстве — он родился во французском лагере беженцев, организованном для венгров, покинувших Будапешт после революции, и рос в бунтующей Америке. Когда будущему режиссеру было 12 лет, он увидел в кино очередной фантастический фильм Джорджа Лукаса и решил связать свою жизнь с кинематографом. Первые фильмы Фрэнка Дарабонта были вольными адаптациями историй Стивена Кинга и проложили ему дорогу на телевидение. Первую собственную полнометражку «Похороненные заживо» автор представил в 1990 году, после чего у него случилась серия удачных коллабораций с Кингом — «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля», получившие множество оскаровских номинаций. В 2007 году Дарабонт выпустил фильм «Мгла», в третий раз экранизировав произведение короля ужасов.