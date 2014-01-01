Изгой (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Изгой» 2014 года — это криминальный боевик, режиссером которого выступил Брайан А. Миллер. Главные роли в ленте исполнили звезда «Крестного отца» Джеймс Каан и Джейсон Патрик, известный по роли в драме «Спящие».



Получив известие о смерти своей дочери Саманты, британский наемник Лекс Уокер отправляется в Лос-Анджелес, чтобы забрать тело. Однако на месте обнаруживает, что мертвая девушка — не его дочь. Понимая, что Саманта может быть еще жива, Лекс начинает собственное расследование, чтобы найти ее. Он обращается за помощью к детективу и вместе с ним начинает распутывать клубок преступных связей, ведущих к могущественным и опасным людям. По мере продвижения расследования Лекс сталкивается с многочисленными препятствиями, включая коррумпированных полицейских и опасных преступников. Он готов пойти на все, чтобы найти свою дочь и спасти ее, даже если это означает нарушить закон и рисковать собственной жизнью.



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