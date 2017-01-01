8.02017, Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Документальный88 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Две Звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ. Эксцентричные, ироничные, порой воинственные и обожающие славу легендарные голливудские звезды Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс каким-то непостижимым образом смогли провести вместе всю жизнь и даже уйти из нее почти в один день. Благодаря ретро-записям и фотографиям из семейных архивов перед зрителем предстает не только судьба двух знаменитостей, история их отношений, но и старый Голливуд, целая эпоха, которой больше нет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АБРежиссёр
Алексис
Блум
- Режиссёр
Фишер
Стивенс
- ДРАктриса
Дебби
Рейнолдс
- Актриса
Кэрри
Фишер
- ТФАктёр
Тодд
Фишер
- КХАктриса
Кэтрин
Хиклэнд
- КФАктриса
Констанс
Фрейберг
- ГДАктёр
Гриффин
Данн
- ЭФАктёр
Эдди
Фишер
- МРАктриса
Максин
Рейнольдс
- АГАктёр
Абе
Груко
- ГКАктёр
Гарри
Карл
- АБПродюсер
Алексис
Блум
- ТФПродюсер
Тодд
Фишер
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс