Две Звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс
Wink
Фильмы
Две Звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс
8.02017, Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds
Документальный88 мин18+
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Две Звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ. Эксцентричные, ироничные, порой воинственные и обожающие славу легендарные голливудские звезды Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс каким-то непостижимым образом смогли провести вместе всю жизнь и даже уйти из нее почти в один день. Благодаря ретро-записям и фотографиям из семейных архивов перед зрителем предстает не только судьба двух знаменитостей, история их отношений, но и старый Голливуд, целая эпоха, которой больше нет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb