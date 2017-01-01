Две Звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс (фильм, 2017) смотреть онлайн

Обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ. Эксцентричные, ироничные, порой воинственные и обожающие славу легендарные голливудские звезды Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс каким-то непостижимым образом смогли провести вместе всю жизнь и даже уйти из нее почти в один день. Благодаря ретро-записям и фотографиям из семейных архивов перед зрителем предстает не только судьба двух знаменитостей, история их отношений, но и старый Голливуд, целая эпоха, которой больше нет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Две Звезды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.