Биография

Кэрри Фишер – актриса, прозаик, сценаристка. Прославилась, сыграв роль принцессы Леи Органы в киносаге Джоржа Лукаса «Звездные войны». Однако в ее активе есть и другие, не менее яркие работы. Кэрри Фишер родилась в округе Лос-Анджелес на побережье Тихого океана. Ее отец, Эдди Фишер, был сыном еврейских эмигрантов, приехавших в Штаты из России, а мать, Дэбби Рейнольдс, прославилась как певица и актриса. Через два года после рождения девочки родители развелись. Отец женился, мать вышла замуж, а у юной Кэрри появилась мечта: она хотела связать свою жизнь с искусством. И хотя уже в возрасте 24 лет актрисе подтвердили диагноз «биполярное расстройство», она не отступила от намеченной цели. Очень тяжело складывались отношения актрисы с матерью. Именно это стало основой для ее романа, по которому Николс снял фильм. Однако именно в дуэте с матерью актриса дебютировала на Бродвее. Первым фильмом Кэрри Фишер была драма «Шампунь». Сразу после этого ей предложили место в проекте «Звездные войны». Это была судьбоносная роль Кэрри Фишер — роль Леи. Всего же в активе актрисы 68 работ. Она сыграла в «Предместье», «Большой пене», «Сердцеедках», участвовала в озвучке «Гриффинов».