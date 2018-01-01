Wink
Короткое замыкание
Актёры и съёмочная группа фильма «Короткое замыкание»

Режиссёры

Джон Бэдэм

Режиссёр

Актёры

Элли Шиди

АктрисаStephanie Speck
Стив Гуттенберг

АктёрNewton Crosby
Фишер Стивенс

АктёрBen Jabituya
Остин Пендлтон

АктёрHoward Marner
Дж. У. Бейли

АктёрSkroeder
Брайан МакНамара

АктёрFrank
Тим Блэйни

АктёрNumber 5
Марвин Дж. МакИнтайр

Актёр
Джон Гарбер

Актёр
Пенни Сантон

АктрисаMrs. Cepeda

Сценаристы

С.С. Уилсон

Сценарист
Брент Мэддок

Сценарист
Джей Тарсес

Сценарист

Продюсеры

Дэвид Фостер

Продюсер
Лоуренс Турман

Продюсер
Грегг Чемпион

Продюсер
Марк Дэймон

Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Гайтан

Актриса дубляжа
Сергей Бехтерев

Актёр дубляжа
Сергей Власов

Актёр дубляжа
Геннадий Богачёв

Актёр дубляжа
Николай Лавров

Актёр дубляжа

Художники

Гаррет Льюис

Художник

Монтажёры

Фрэнк Моррисс

Монтажёр

Операторы

Ник МакЛин

Оператор

Композиторы

Дэвид Шайр

Композитор