Главная
ТВ-каналы
ЧМ-2026
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
ЧМ-2026
Фильмы
Сериалы
Музыка
Детям
Игры
Спорт
Подписки
Видеоблоги
Подборки
Активировать промокод
Блог
Бесплатно
Подарочный сертификат
Вход | Регистрация
Wink
Лидия Боброва
Лидия Боброва
Поделиться
с друзьями
Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
13 июня 1952 г.
(74 года)
Фильмография
Все
Режиссёр
Сценарист
Режиссёр
8.3
Ой, вы, гуси…
1991
, 83 мин
Бесплатно
Сценарист
8.3
Ой, вы, гуси…
1991
, 83 мин
Бесплатно