Биография

Мария Пирогова – актриса кино и театра. Стала знаменитой благодаря сериалу «Интерны». Родилась будущая «звезда» в 1990 году в Москве. Детская мечта стать артисткой, талант и упорство привели ее в Щукинское театральное училище, куда она поступила с первого раза на курс для артистов кукольных театров. Получив диплом, устроилась на работу по специальности в Театр кукол имени Сергея Образцова. Личную жизнь Мария Пирогова не афиширует. Незамужняя артистка встречается с коллегой по актерской деятельности Данилой Якушевым, с которым познакомилась на съемочной площадке. Первые роли Марии Пироговой в сериалах «Закон и порядок. Преступный умысел – 3» и «Универ» были эпизодическими. Она исполнила их еще будучи студенткой. В 2010 году молодую актрису пригласили на пробы в сериале «Интерны». Ей была предложена одна из главных ролей – скромного интерна Вари. Но студентка «Щуки» осталась верна учебе и отказалась от съемок. Получив диплом спустя год, она приняла предложение режиссера сыграть Алису Быкову, появляющуюся в 15-ти сериях нашумевшего ситкома. Роль взбалмошной дочери главврача принесла актрисе популярность, и она начала активно сниматься в фильмах и сериалах, среди которых «Молодежка», «Товарищи полицейские», «Завтрак в постель».