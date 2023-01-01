Доктор Вера. Сезон 1
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Доктор Вера
1-й сезон

Доктор Вера (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

7.32025, Доктор Вера. Сезон 1 4 серии
Драмы, Военные18+

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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал «Доктор Вера»: 1 сезон ждет вас на Wink. Многомерная история о героизме без оружия в руках. Тщательно воссозданные реалии госпиталя времен Великой Отечественной, глубокие характеры и Татьяна Бабенкова в главной роли.

Вера Трешникова осталась единственным врачом на весь оккупированный город. Вместо благодарности за ее ежедневный труд она получает лишь презрение и угрозы от горожан, а также находится под постоянным наблюдением гестапо. Ей пришлось пойти на сотрудничество с захватчиками и обречь себя на гнев всех бывших товарищей и соседей. Все — ради того, чтобы спасать жизни: и не только на операционном столе…


Что скрывает главная героиня? Удастся ли ей остаться в живых, когда угрожают и свои, и чужие? Смотрите сериал «Доктор Вера» — 1 сезон доступен на Wink.

Сериал Доктор Вера 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Вера»

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