Доктор Вера (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Доктор Вера»: 1 сезон ждет вас на Wink. Многомерная история о героизме без оружия в руках. Тщательно воссозданные реалии госпиталя времен Великой Отечественной, глубокие характеры и Татьяна Бабенкова в главной роли.



Вера Трешникова осталась единственным врачом на весь оккупированный город. Вместо благодарности за ее ежедневный труд она получает лишь презрение и угрозы от горожан, а также находится под постоянным наблюдением гестапо. Ей пришлось пойти на сотрудничество с захватчиками и обречь себя на гнев всех бывших товарищей и соседей. Все — ради того, чтобы спасать жизни: и не только на операционном столе…





Что скрывает главная героиня? Удастся ли ей остаться в живых, когда угрожают и свои, и чужие? Смотрите сериал «Доктор Вера» — 1 сезон доступен на Wink.



Сериал Доктор Вера 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.