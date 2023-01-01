Доктор Вера (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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Сериал «Доктор Вера»: 1 сезон ждет вас на Wink. Многомерная история о героизме без оружия в руках. Тщательно воссозданные реалии госпиталя времен Великой Отечественной, глубокие характеры и Татьяна Бабенкова в главной роли.
Вера Трешникова осталась единственным врачом на весь оккупированный город. Вместо благодарности за ее ежедневный труд она получает лишь презрение и угрозы от горожан, а также находится под постоянным наблюдением гестапо. Ей пришлось пойти на сотрудничество с захватчиками и обречь себя на гнев всех бывших товарищей и соседей. Все — ради того, чтобы спасать жизни: и не только на операционном столе…
Что скрывает главная героиня? Удастся ли ей остаться в живых, когда угрожают и свои, и чужие? Смотрите сериал «Доктор Вера» — 1 сезон доступен на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- ТБАктриса
Татьяна
Бабенкова
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Виталий
Коваленко
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Даня
Киселёв
- ЕСАктриса
Елизавета
Струнина
- ЮААктриса
Юлия
Абрамова
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- РВАктёр
Райнер
Вагнер
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- ДБАктёр
Дмитрий
Брауэр
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- Актёр
Борис
Дейков
- НБАктёр
Никита
Буреев
- АСАктриса
Александра
Сыдорук
- ЕСАктриса
Елизавета
Смирнова
- ТМАктриса
Таисия
Михолап
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- ККАктриса
Кристина
Каковкина
- Актёр
Вячеслав
Щенин
- АЕАктриса
Анна
Екатерининская
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Акт�ёр
Юрий
Грубник
- ТКАктриса
Татьяна
Корнета
- ЛЕАктёр
Леонид
Емельянов
- СЧАктёр
Сергей
Чудаков
- ГВАктёр
Георгий
Воронов
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- АЗАктёр
Алексей
Зуев
- РБАктёр
Роман
Богомазов
- ИКАктёр
Игорь
Климов
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- БПСценарист
Борис
Полевой
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АМПродюсер
Аня
Мирохина
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- СКХудожница
Светлана
К�леванская
- ЮШХудожница
Юлия
Шишкина
- Оператор
Станислав
Юдаков